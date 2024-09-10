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快訊：台幻象戰機新竹墜海 飛官彈射搜救中
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2024-09-10 21:32:59
中評社快訊／台空軍新竹基地一架幻象戰機，晚間8點多在新竹外海夜航訓練失事，傳出飛行員彈射逃生，目前生死不明，空軍與海巡艦艇正展開海空搜救行動。據知情人士表示，長機回報有收到彈射椅信號，研判有可能彈射。
據指出，在晚間20時35分時，台空軍幻象2000單座機於新竹外海失去動力，飛行員謝沛勳少校已跳傘，目前下落不明，“國防部”搜救機嘉義機場已起飛前往救援，“海巡署”派1艦2艇前往救援，“國搜中心”已下令空勤總隊AS-365搜救機、嘉義基地海鷗直升機，屏東基地C-130都前往搜救。
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