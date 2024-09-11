幻象戰機昨墜海　張延廷：是否該淘汰了？

幻象戰機10日又發生墜海事件，張延廷表示，是否該淘汰換機種？（照片：張延廷臉書） 中評社台北9月11日電／台空軍新竹基地一架編號2047、由謝沛勳上尉駕駛的單座幻象2000-5型戰機10日晚在新竹外海夜間訓練時失去動力墜海，飛行員謝沛勳跳傘逃生，於昨晚10時22分在南寮外海尋獲，後送醫院接受進一步檢查。對於機齡已經30年的幻象2000戰機，前台空軍副司令、退役中將張延廷10日晚上在臉書發文表示，是否該淘汰換機種了？



此次失事為幻象2000戰機在台灣發生的第8起事故，最近一次為2022年3月14日，隸屬空軍第二聯隊、機號為2017的單座幻象2000戰鬥機在台東外海失事墜海，所幸機上飛官黃重凱中校跳傘獲救。



在昨晚剛傳出戰機失事時，張延廷在臉書發文表示，每回發生憾事，自己最關心是黃金72小時，飛行員搶救分秒必爭，他並喊話相關單位，飛行員是否因對岸頻繁繞台，而早就過度疲勞？



張延廷指出，幻象戰機在軍方服役已接近30年之久，是否該淘汰換機種了？



根據《中國時報》報導，張延廷受訪分析這次戰機失事原因，研判可能是發動機出問題，他指出，由於法國原廠已不再生產發動機，所以幻象2000是軍方3型主力戰機中，唯一沒有升級的和備用發動機的戰機，軍方為此只能不斷翻修，導致該機妥善率偏低，飛安風險較高。