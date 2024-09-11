幻象飛官謝沛勳住桃園　張善政管碧玲關懷

張善政說，謝沛勳上尉家住桃園，市府會持續致上關懷。（張善政臉書） 中評社台北9月11日電／空軍新竹基地一架單座幻象戰機，10日晚在新竹外海夜間訓練時失去動力墜海。機上飛行員謝沛勳上尉跳傘逃生，10點多在新竹外海獲救，11日凌晨抵達台中梧棲童綜合醫院治療，意識清楚，治療觀察中。中國國民黨籍桃園市長張善政表示，謝沛勳上尉家住桃園，市府會持續致上關懷，希望一切順利。“海洋委員會主委”管碧玲說，賴清德和“行政院長”卓榮泰幾乎每分鐘都在關心詢問。



台空軍司令部表示，謝沛勳飛行總時數710小時，他於昨晚8時5分駕駛編號2047的幻象2000型單座戰機從新竹基地起飛，8時35分返場過程發現動力失效，隨即彈射跳傘。“國防部”、國搜中心、“海巡署”均投入搜救。空軍第二聯隊表示，昨晚10時22分已經在南寮外海尋獲謝沛勳，10時40分由海巡艇完成人員接駁、意識清楚。今天凌晨1時抵達台中梧棲港，3時許送抵童綜合醫院觀察治療。



桃園市長張善政10日晚發文，空軍一架幻象2000單座機在執行夜航訓練時發生意外，飛行員緊急跳傘逃生。這名謝姓飛官家住桃園，終於證實尋獲，生命跡象穩定。今晚，這對謝少校和他的親友家人都是相當難熬的一晚，市府也會持續致上關懷，希望一切順利、平安。



“海委會主委”管碧玲昨晚也在臉書更新搜救進程，在確定尋獲謝沛勳後，她激動地發文，生還！謝謝大家！天佑台灣。上甲板了，意識清楚！好感謝所有搜救的軍警海巡同仁，感謝所有集氣祈福的朋友們，“總統”和卓院長幾乎每分鐘都在問狀況，大家的心都揪在一起，謝謝大家”！