賴老家變礦工生活館　學者示警恐違法　

賴清德的老家改為“萬里礦工生活紀念館”。（中評社 資料照） 中評社台北9月11日電／賴清德位在新北市萬里的老家改為“萬里礦工生活紀念館”，預計10月中旬、每周五六日正式開始導覽。但專家指出，賴清德萬里老宅與“新平溪園區”同屬“廢棄開採之礦業用地”，《國土計劃法》上路後都劃入“國土保育區”第二類，除非被認定為“古蹟”，否則即使免費當成文物館，也與《國土計劃法》牴觸，賴清德老家恐怕在新法中帶頭違法。



根據《周刊王》報導，中原大學建築系副教授林曉薇表示，“國土保育區第二類”開發規定嚴格，只能容許基礎水電管道等維生公共設施，若要開店，規模也頂多只能開供在地居民日常飲食的“雜貨店”，而像“新平溪”等礦業紀念園區即使純公益開放，唯一的活路只能拚列古蹟。



林曉薇指出，一般文資審查會議，必須先邀請文化資產專家，辦理現場勘查並彙整意見，再召開審查會議，若認為有重視必要，第一步會“列冊追蹤”，而主管機關定期訪視後，確認有必要認列文化資產，才會進一步函報“文化部”文資局。



林曉薇說，關鍵在這576公頃的土地中，大面積仍是向私人承租而得，目前是因為所在的平溪十分地區，人口已逐漸凋零，土地價值不豐，地主才如此“阿莎力”同意拚列文資保存，但光目前所有權人就多達40多位，市府憂心若任一所有權人改變想法或未來繼承人有不同理念，名下土地遭認列文資保存無法處分，甚至進一步打國賠官司，在在都會讓文化局卻步，必須要加強文化資產的證據與說服力，把煤礦業在台灣與這些設備的連結故事整理出來，才能做文資審議的最強後盾。



雲林科技大學文化資產維護系副教授王新衡也點出，像是早已停止採礦的萬里賴清德老家，未來也會比照“停採礦業用地”畫入《國土計劃法》“國土保育區第二類”，而這類土地是連“免費展覽”都無法開設，畢竟分類宗旨是為了保護環境，頂多再照顧當地人生活。他說，這類土地“根本不是給觀光客來的”，若賴清德老家10月真的辦展，恐怕帶頭違反《國土計劃法》。

