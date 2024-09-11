藍軍游淑慧再打　稱京華城是柯直接下條子

台北市議員游淑慧。（中評社 資料照) 中評社台北9月11日電／台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，5日遭台北地院裁定羈押禁見。柯昨日被提訊，媒體又傳出柯文哲直接“下條子”給產業發展局長“怎麼做都行，快就好”。對此，中國國民黨籍台北市議員、北市議會京華城調查小組召集人游淑慧昨日在臉書發文，還原這段經過是在京華城的容積獎勵通過審查後，其中一項回饋如果市府沒有單位要，京華城就拿不到8%容獎。簡而言之，這回饋是京華城“硬要給”、產發局掙扎“不要”、市長“下條子”解決的“強迫中獎”，清楚存在“市長干預，局處硬吞”的事實。



游淑慧10日在臉書發文說，這個交辦便條內容“市府知、北檢知”，但為何偵察中的證據，特定媒體又知了，她搖頭嘆息“北檢真的該好好自清家門，自愛自重”。



游淑慧指出，2021年9月9日都委會783次會議通過京華城申請以韌性城市、智慧城市、宜居城市三項目貢獻的獎勵，合計可獲得20%的容獎，其中韌性城市貢獻獎勵4%、智慧城市8%、宜居城市貢獻8%。2021年11月1日公告實施後，鼎越公司為了要拿到宜居城市的8%，必須要依計劃書無償提供800平方公尺的空間給北市府。



游淑慧表示，都發局要把這800平方公尺的空間塞給產發局，產發局不想要，公文來來回回兩個月，如果市府真的沒單位要，京華城就拿不到8%。因此，柯文哲直接下條子要產發局“怎麼做都行，快就好”，產發局只好在2022年2月回函同意接收，如此才能幫京華城合理化公益性。



游淑慧表示，在議會專案小組調查時曾質疑，整個京華城的容獎取得和回饋承諾，感覺是京華城強迫市府中獎，“我回饋市府什麼，我要換多少獎勵”，如認養公園、順平道路、公益空間、改善人行道等，要換8%容獎、約40幾億價值。但這樣的條件交換，照理也要雙方都要同意，應該事先問過公園處、新工處、產發局等，要不要和京華城交換這些，“然而並沒有”。



她表示，在6月3日專案小組調查會議，曾問都發局為何沒有先問過其他局處意願，都發局同仁回答：“長官有交代，我們當然儘速地協助辦理。”因此才會出現京華城硬要給、產發局掙扎不要、市長下條子解決的強迫中獎，清楚存在“市長干預，局處硬吞”的事實。



最後她表示，很多真相會陸續還原，但不論如何，她相信這樣的百億弊案，不可能都推給基層公務員或都委會。