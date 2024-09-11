幻象戰機昨夜訓墜海　服役近30年共9次事故

幻象2000戰機。（中評社 資料照） 中評社台北9月11日電／台空軍新竹基地一架編號2047、由謝沛勳上尉駕駛的單座幻象2000-5型戰機10日晚在新竹外海夜間訓練時失去動力墜海，飛行員謝沛勳跳傘逃生後獲救。幻象2000至今已服役近30年，期間發生不少意外，加上昨晚的墜海事故，總計已發生9次重大事故。



綜合台媒報導，這是空軍幻象戰機從1997年服役以來，第九次發生重大失事事故，其中包括赴法交換飛官王同義在法國執行任務時發生意外失事殉職。最近一次為2022年3月14日，隸屬空軍第二聯隊、機號為2017的單座幻象2000戰鬥機在台東外海失事墜海，中校飛官黃重凱跳傘獲救，該起案件是1997年空軍接裝幻象戰機以來第8次事故，共7人獲救、5人殉職，戰機折損6架。



幻象2000也被稱為法國貴族，1架光是造價就要13億台幣，台灣向法國採購60架。從1997年交機以來，包含昨天失事意外，幻象2000在台發生過9次意外，第1次發生在1999年，當時2名飛官跳傘獲救，同年12月又發生1起，不過飛官因公殉職。之後2001年、2002、2012、2013年、2017年、2022在台發生事故，另外2012年飛官王同義到法國受訓時不幸墜機殉職，再加上新竹這起，幻象戰機服役27年來已經發生了9起重大飛安事故，8名飛官獲救，5名飛官殉職，目前幻象2000剩下53架服役中。



“監察委員”賴鼎銘、葉宜津、林文程去年曾為2022年事故申請自動調查，調查當時志航基地地面管制進場人員未考量該機為故障機，以其未達交接點遲不接管，縱使接管，也要求黃按一般程序進場，導致該機因已逾20分鐘時限，於11時25分許棄機彈跳落海，顯有違失。



“監委”指出，飛行員多次強調因戰機故障，需在20分鐘內降落，引導其返降的單位交接時，沒有注意到時間在流逝，轉知各級接管人員注意還剩多少留空時間，而地面管制進場人員也不主動詢問其時限，事後甚至辯稱不知故障機有落地時限，“監察院”認為均應深刻檢討，並糾正“國防部”空軍司令部。