蔣萬安哈佛開講　民主像是麻辣鍋

台北市長蔣萬安在哈佛大學甘迺迪學院演講。（照片：台北市政府提供） 中評社台北9月11日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安於美國時間9日在哈佛大學甘迺迪學院演講，他表示，民主之於台北市民就像是麻辣鍋，不完美卻會辣得你全身冒汗但又一口接一口，“透過民主的羈絆，讓我們這鍋火鍋永不乾涸、永遠新鮮。”



媒體報導，蔣萬安形容首都台北就是1個文化火鍋，食材多元、味道豐富，年輕人在孔廟行成年禮、“總統府”是日本時期留下的巴洛克建築、荷蘭與西班牙人來此尋根、東南亞為主的新移民與新二代已經是台北人口的重要組成、原住民文化連結遠至紐澳，這是一個既傳統又創新、既東方又西方的多元城市。



蔣萬安強調，好的火鍋呈現不同食材口感與味道，台北也是如此友善共融，讓不同年齡、性別、族群與文化的個體，都能宜居並展現自我。如果要以1個字概括這些台北的多元特性，他認為就是“民主”，民主就是台北的DNA。



“民主之於台北市民就像是麻辣鍋，它不完美，會辣得你全身冒汗但又一口接一口，每一口都讓你發現還有更多內涵。”蔣萬安說，相信民主、自由與法治才是永續、繁榮的基石，透過民主羈絆，讓台北市這鍋火鍋永不乾涸、永遠新鮮。



蔣萬安答覆現場提問表示，台灣承受來自中國大陸的威脅，但若能維持台海和平穩定，就有最大的機會，這不僅是兩岸和區域獲益，也符合包含美國在內等其他國家的利益。



蔣萬安表示，兩岸關係越緊張艱困，越需要溝通和交流，也因此他重視雙城論壇希望能年年舉辦。



而在波士頓僑胞晚宴時，蔣萬安也表示，適逢中秋節，在座的僑胞都來自不同地方，並在不同土地上立足，但大家都是看著同一個月亮，照著同一個中華，肩負著同一個文化傳統及民族傳承。