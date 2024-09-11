看柯穿囚衣　學姐很不捨、批周刊在寫小說

柯文哲10日被北檢提訊，他穿黃色囚衣、短褲、藍白拖的畫面曝光。(中評社 資料照) 中評社台北9月11日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案遭羈押禁見，昨日被提訊，馬上又有周刊爆料柯“下條子”。被稱“學姐”的民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩10日在廣播節目表示，柯文哲遭羈押第6天，可看到檢方不斷對外放消息，讓柯文哲在輿論上位居劣勢，就是對北檢在案件定罪上有利，“這樣不是政治性辦案，什麼才是？”黃瀞瑩說，“周刊就是在寫小說”，對柯很不捨。



根據《中時新聞網》報導，柯文哲10日被提訊至北檢，穿黃色上衣、短褲、拖鞋，緩緩走下囚車這一幕，黃瀞瑩10日晚間在廣播節目《POP 大國民》接受媒體人羅旺哲專訪表示，“很不捨”，因為“沒有柯文哲、就沒有黃瀞瑩”。



羅旺哲提到，民眾黨陷入一連串風暴，但並未擊垮他們，黃瀞瑩說，黨中央緊急應變小組很快、重新努力調整，再加上周日號召小草上街後，從中獲得鼓舞。而這幾天，新聞媒體報導“USB、1500”消息漫天而來。黃瀞瑩批，“周刊就是在寫小說”，這幾天看起來，很明顯看到就是周刊每天、每個禮拜“放一點”新的消息出來，讓政論節目、讓媒體去討論、讓柯文哲輿論上獲得不了贏面局勢，對北檢有利、對柯文哲定罪有利，那這不是“政治性辦案”嗎？



黃瀞瑩說，這是北檢說不清楚的地方。至於，當天在活動上，拿到國民黨“立委”徐巧芯的親筆信，讓她非常訝異，因為是自己是主持人，所以事前完全不知道有這封信，直到工作人員交到手上，才唸出來。當時，心裡的感觸是，就算不同政治立場，但大家有相同的理念跟想法，願意站出來，都是很棒的事。尤其這天活動，也讓大家知道，不是衹有民眾黨大聲疾呼，也是有其他人願意聲援我們。



黃瀞瑩強調，這場活動、這封信，讓本來沈默的小草們，漸漸勇於發聲。節目最後，羅旺哲請黃瀞瑩講講心裡的話，給所有小草，以及過去曾經支持過柯文哲的朋友。



黃瀞瑩表示，希望大家可以相信民眾黨、相信柯文哲，也希望大家可以勇敢站出來，因為接下來會有陸續遍地開花的活動，都需要每一個人的發聲，願意站出來表態這是最重要的！她表示，如同柯主席所說的，每一個人都好好的生活、好好的工作，如果在這段期間大家看到了假的訊息，還是要先進行查證的動作。



黃瀞瑩說，最後，也就是最重要的一點“勇敢說出自己的想法，如常生活。