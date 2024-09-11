柯案頻遭洩密　朱立倫轟綠檢媒辦案很荒謬

朱立倫受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北9月11日電（記者 張嘉文）檢廉偵辦台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案，偵辦內幕持續被釋放到媒體曝光。中國國民黨主席朱立倫今天對此痛批，最荒謬的是綠檢媒在辦案，直接演給大家看。真要如此，乾脆趕快修法廢除所謂的偵查不公開，再這樣下去誰會相信台灣的司法公平、程序正義？這才是最嚴重的。



朱立倫強調，公開宣示要查洩密的台北地檢署不能只是說一說，必須立刻辦出來，這些媒體在辦案的，消息來源是在哪裡？民進黨配合放話的這些人，消息來源又在哪裡？必須徹底解決綠檢媒的問題。



朱立倫今天早上前往新北永和出席一場替老年人義剪頭髮的活動，他在接受媒體訪問時作出以上表示。



這是朱立倫在上周柯文哲遭羈押禁見後首次對外的公開行程，他回應媒體提問時表達了國民黨立場。



朱立倫強調，對於柯文哲案，國民黨立場其實很清楚，就是勿枉勿縱，每個民眾、每一位當事人在司法面前，一定是要秉持程序正義，司法公平。



朱立倫說，可是在這過程中，最荒謬的、演給大家看的就是，台灣現在已是綠、檢、媒在辦案，綠營是民進黨，檢、媒就是檢調、媒體在辦案。如果可以綠檢媒一體辦案的話，誰會相信台灣的司法公平？這才是最嚴重的。



朱立倫強調，北檢必須立刻查出來，媒體在辦案的，消息來源在哪？民進黨配合放話的人消息來源又在哪裡？