朱立倫：盼民眾黨和我們一起強力監督預算

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月11日電（記者 張嘉文）“立法院”新會期是否繼續在野藍白合作？中國國民黨主席朱立倫今天受訪時表示，希望民眾黨和國民黨一起扮演好在野黨角色，強力監督預算，尤其是過去很多浮濫編列，或者浪費的地方，都需強力把關不能護航。



朱立倫今天早上前往新北市永和出席一場長者義剪頭髮活動，受訪做上述上表示。



朱立倫說，“立法院”新會期大家最關心的是預算議題，就在野黨角色來說，一定是嚴格的監督，也希望民眾黨和我們一起發揮在野黨功能，強力監督相關的預算。



朱立倫強調，民進黨過去靠著在“立法院”多數，護航政府部門許多浮濫編列的預算，這種現象不能再發生，因為“立法院”是監督的角色，在野黨必須代表民眾來監督這些預算。另外包括一些福國利民的法案，或地方關心的重要法案，我們也希望趕快通過。



另外談到昨天幻象戰機發生事故，飛行員跳傘逃生後被尋獲，在醫院接受進一步檢查，朱立倫說，相信昨天全台民眾的心都團結在一起，一方面很緊張，也為飛官上尉謝沛勳祈福，希望能平安歸來，後來能夠在軍方的努力下把他救回來，相信大家都很開心。



朱立倫說，最重要的是團結一致，一方面支持軍方，也希望整體“國防”，這些飛官的安全將來能夠更加強、更確保。