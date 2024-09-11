府院黨發言人都是主播　綠委：可精準論述

民視主播李慧芝將出任“行政院”發言人。（取自李慧芝IG） 中評社台北9月11日電（記者 黃筱筠）“行政院”前發言人陳世凱轉任“交通部長”後，將由《民視》主播李慧芝接任發言人一職。也非常巧合的民進黨執政下目前府院黨發言人都是電視台主播出身。“總統府”發言人郭雅慧是《三立》電視主播出身、民進黨發言人韓瑩是《公視》主播出身。民進黨“立法院”黨團書記長蔡易餘今天表示，昨天公布“行政院”發言人是媒體人出身，府院黨發言人都是媒體人出身，希望精準表達意見。



他表示，發言人找了媒體人，但是找人過程中是否從理念相近去尋找，未來共識上才有一定努力方向與目標前進，不管府院黨找的發言人，都是希望要借用專業清晰論述等，把政府施政方向告訴民眾，找的都是一時之選。



幹事長吳思瑤表示，非常期待“行政院”發言人上任，“立法院”即將開議法案需要論述，民進黨表決不一定贏，但是論述一定要清楚，希望媒體擔任發言人說真話講道理，不會發生像民眾黨找媒體出身擔任黨務人員，還對媒體不禮貌，府院黨發言人不會跟民眾黨幾位一樣。



根據民視新聞網資料，李慧芝是政大外交系教授李登科的女兒，年幼的李慧芝隨父親派駐海外，小學之前在沙特阿拉伯就讀美語學校，隨後回台完成國中、高中學業，在政大哲學系拿到學士學位後，前往英國倫敦大學金匠學院攻讀傳播碩士。