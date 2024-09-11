洪孟楷：藍白合作60席　才能發揮最強戰力

藍委洪孟楷接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月11日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”洪孟楷今受訪時強調，為應對下個會期的重大議題，國民黨與民眾黨必須強化合作，共同發揮“60席最強戰力”，以對抗民進黨政府的傲慢施政。他呼籲在每次表決中，藍白兩黨必須團結一致，才能真正代表民意，制衡執政黨。



洪孟楷表示，下個會期的重要性。他指出，“國會”即將面對三大議題，分別是人事、法案及預算，而藍白兩黨若不團結合作，將難以有效發揮戰力來制衡執政的民進黨政府。



洪孟楷進一步解釋，國民黨在“立法院”擁有52席，若加上民眾黨的8席，共計60席。他表示，這60席是藍白合作的“最強戰力”，並期望在下個會期的每次表決中，兩黨能夠保持一致立場，以制衡民進黨的施政。他強調，這樣的合作不僅是期許，更是現實上的必要，尤其在面對民進黨利用執政資源進行“見縫插針”的可能性時，藍白若不團結，將讓執政黨輕易掌控優勢。



洪孟楷也指出，民進黨過去執政期間，常以傲慢的態度推動政策，無視民意。因此，國民黨和民眾黨必須強化合作，透過團結一致的表決，讓民進黨政府在面對“國會”時能夠更加謙卑，回應民眾的聲音。他最後表示，這也是他在臉書上提到“最強戰力”的初衷，希望透過這樣的合作讓民意得到更強有力的捍衛。