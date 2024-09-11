昔明星議員應曉薇落難　被提訊遮著手銬

國民黨籍台北市議員應曉薇從台北女子看守所被提訊至北檢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月11日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見。台北地檢署11日上午提訊威京集團主席沈慶京，下午1點多提訊中國國民黨籍台北市議員應曉薇。由於沈提訊時間頗久，各界好奇沈是否轉污點證人？北檢不予回應證實，沈委任律師也避談。



應曉薇也在下午1點多從台北女子看守所被提訊至北檢。平日打扮亮麗的她把長髮綁高馬尾，戴口罩、穿紅黑相間上衣、灰色大外套、深藍長褲、黑色平底靴，用物件遮蔽著手銬戒具，在法警陪同下進入候審室準備開庭。應與昔日是當紅明星的模樣，落差甚大。



北檢調查京華城容積案從392%暴增至840%的始末，偵訊沈慶京、時任都市計劃委員會主持人彭振聲、居中牽線的應曉薇及其助理吳順民等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，沈、應、吳遭羈押禁見。北檢8月30日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的柯文哲及彭振聲，彭振聲、柯文哲先後被押。



廉檢調查，沈慶京涉嫌賄賂應曉薇4740萬元新台幣，居中牽線協調京華城容積率獎勵案，其中有1500萬元金流去向不明，卻剛好在柯文哲的USB隨身碟資料檔內查出Excel檔“2022／11／1小沈1500沈慶京”的字眼紀錄。檢方傳出將對柯文哲朝向收賄重罪偵辦。

