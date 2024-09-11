邱臣遠推新竹免費觀光巴士　搶救舊城區商機

新竹市代理市長邱臣遠介紹新竹假日免費觀光巴士共有9站。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月11日電（記者 盧誠輝）新竹市政府今日舉辦觀光巴士啟動記者會，希望藉由假日免費的觀光巴士服務，搶救新竹火車站、東門城和城隍廟為中心的舊城區沒落商機。台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，期望藉由便捷的交通工具，串聯起舊城區各大景點，並提升遊客的旅遊體驗，讓這項服務成為竹市區觀光的新亮點。



邱臣遠今日出席新竹市觀光巴士啟動記者會，包括中國國民黨籍新竹市議員黃文政與徐美惠、民進黨籍新竹市議員劉崇顯、民眾黨籍新竹市議員宋品瑩等人都到場出席。



新竹市舊城區是指以新竹火車站、東門城和城隍廟為中心的商圈，過去曾是新竹市最繁華的商圈，百貨商家林立，但後來因街道老舊髒亂、公共運輸難支持、車位不足與腹地狹隘等問題逐漸沒落，再加上2012年遠東巨城購物中心成立之後，幾乎吸引了所有的觀光人潮，也讓新竹人流傳一句玩笑話“我不是在巨城，就是在巨城的路上”。



新竹市府近年積極推動舊城商圈再造復興計劃，今日又再推出免費假日觀光巴士，希望能有效搶救舊城區的沒落商機。邱臣遠指出，新竹假日免費觀光巴士服務將於9月14日起，每逢周末及假日營運，時間從上午9時至下午6時，每20分鐘發車一次。



邱臣遠提到，新竹假日免費觀光巴士的起點設在新竹火車站後站（新竹轉運站），沿途行經竹蓮寺、西門市場、城隍廟、東門市場、北大橋站、遠東巨城、護城河與新竹公園等9站，搭乘巴士就可飽覽包括文史古蹟、特色廟宇、百貨商城、文化展館與商圈等，多元化景點適合各類型旅遊族群，並能夠一次感受新竹豐富多彩的觀光風貌。



新竹市政府城銷處長嚴翊琦表示，希望透過這項全新的觀光巴士服務，提升竹市的旅遊便利性，並帶動舊城區的發展。這是一項結合觀光、便利和優惠的服務，讓更多人認識舊城區的文史意義與特色風貌，並吸引更多遊客來新竹旅遊。