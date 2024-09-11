周刊：陳佩琪ATM存款恐與子女列洗錢被告

陳佩琪。（中評社 資料照） 中評社台北9月11日電／台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案遭羈押禁見，媒體報導，柯文哲妻子陳佩琪上個月30日以證人身分到北檢應訊時，針對新台幣600多萬可疑金流，透過ATM存到自己及3子女帳戶說法4度翻供。若這些資金與京華城容積率調整相關，陳佩琪與3子女恐遭列洗錢罪被告。



根據《鏡週刊》報導，陳佩琪從2020年3月起，陸續從ATM存款到自己以及三名子女的銀行帳戶，總計高達60次，金額達619萬9000元，而時間點主要分成兩段，一段是從2020年3月10到同年的4月14日，存款金額共157萬3000元，另一波則是在京華城容積率確定為840%後，存款金額達462萬6000元。



周刊報導，陳佩琪在應訊時針對這些金錢來源多次改口，先後表示這些錢是先生給的、先生的稿費、小草捐贈的政治獻金以及媽媽的存款，但刻意以ATM隱匿金流，製造資金斷點，已成為專案小組追查的目標，反弄巧成拙。



陳佩琪事後表示，“我們家沒有任何財產來源不明的金流”，並指從ATM存款的170萬元是父親過世後留下來的手尾錢。不過由於陳佩琪兩波存款的時間點與京華城容積獎勵，分別從392%增加至560%，以及最後840%過關的時間點吻合。如果確定兩者間有所相關，陳佩琪與3子女恐遭列洗錢罪被告。