加強力道聲援柯　民眾黨全台辦12場宣講

民眾黨中央委員會會後記者會，左起民眾黨發言人李頂立、吳怡萱。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月11日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率弊案，9月5日遭台北地院裁定羈押禁見。民眾黨在8日晚間舉辦集會齊聚2萬名支持者聲援柯後，民眾黨於11日下午宣布，將在10月中旬前舉辦12場戶外街講、座談會、說明會、客廳會活動，遍及全台9縣市，對司法檢調亂象發聲。



媒體追問，會否再邀請藍營政治人物參與聲援活動？民眾黨發言人李頂立說，活動將由下而上，遍地開花！歡迎關注台灣司法正義的民眾一起參加，我們不預設立場。民眾黨發言人吳怡萱也說，目前規劃12場活動僅是第一版初步規劃，未來還會陸續推出相關計劃。



台灣民眾黨11日中午照例舉辦中央委員會議，會後召開記者會由民眾黨發言人吳怡萱、李頂立轉述相關內容。



民眾黨11日下午公布近1個月將在全台9縣市的活動規劃，包括：



一、9月13日晚上6點30分，在新北市新莊體育館前舉行戶外街講。



二、9月14日下午3點，在屏東縣太陽谷舉行座談會。



三、9月14日下午2點30分，在嘉義市南順宮舉行說明會。



四、9月19日晚上7點，在台北市松山區舉行座談會。



五、9月19日晚上7點30分，在台北市甜家共同工作空間舉行客廳會。



六、9月20日晚上7點，在民眾黨金門縣黨部舉行座談會。



七、9月28日上午11點30分，在花蓮市璽賓行旅舉行座談會。



八、9月29日下午2點，在宜蘭縣葉慶文村長服務處舉行客廳會。



九、9月29日下午2點，在基隆市文化里里民活動中心舉行座談會。



十、10月5日下午2點，在桃園南區服務處舉行客廳會。



十一、10月6日晚上6點，在屏東市慈鳳宮前舉行戶外開講。



十二、10月13日上午11點，在花蓮市五權街40號舉行客廳會。