朱立倫曝最近來訪的美日訪團都很關心柯案

國民黨召開中常會，黨主席朱立倫發表談話時，仍表達聲援柯文哲的立場。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月11日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案遭羈押禁見，中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上表示，最近有很多美、日等外賓來訪，除了討論“國防”安全、兩岸關係、能源政策外，也很關心台灣最近發生的司法案件（指柯文哲案），因為這在國際間引起外國朋友的高度關注。朱立倫也向“賴政府”喊話，若有心向全世界展現台灣的司法公平正義，就應該徹底解決“綠檢媒”問題。



朱立倫強調，大家共同的看法都是，希望司法是民主“國家”公平正義的代表，不可能、也不可以變成統治者的工具，但看到這幾天整個發展態勢，大家都感受到什麼是“綠檢媒三位一體”，這問題不解決，司法案件就會變成政治案件，會創造很多不公平。



國民黨今天下午召開中常會，繼上周在中常會聲援柯文哲後，朱立倫今天發表談話時仍表達了聲援立場。



朱立倫說，這幾天整個發展態勢，大家都感受到什麼是“綠檢媒三位一體”，所謂“綠”就是民進黨與綠營，“檢”就是檢廉等司法單位，而“媒”就是特定媒體。



朱立倫批評，到底是誰在辦案？目前案情幾乎是某些特定媒體在主導，而民進黨扮演辯護者、北檢發言人的角色，這種“綠檢媒”的現象已經不是第一次出現，但這次明顯變本加厲，而且一天比一天嚴重。



朱立倫說，如果“賴政府”有心向全世界展現台灣的司法公平正義，就應該徹底解決“綠檢媒”問題，否則只會讓司法案件變成政治案件，會創造很多的不公平。



朱立倫也提到，國民黨一貫主張司法勿枉勿縱，但對於司法違反程序正義、司法不公，絕對無法接受。