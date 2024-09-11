藍議員打柯與黨中央不同調？李彥秀稱尊重

國民黨文傳會主委、立委李彥秀（中）受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月11日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案遭羈押禁見，外界質疑中國國民黨中央、“立法院”黨團與黨籍台北市議員面對此案態度不同調，國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀今天受訪時強調，沒有不同調的問題，黨籍台北市議員對於市政的要求或釐清、調查與瞭解，黨中央都尊重。



李彥秀說，但整體上國民黨堅持的是司法公平正義，而且在野黨的合作、聯盟，共同監督執政黨，在民主社會天經地義，她相信黨內都應該非常清楚未來的方向。



國民黨主席朱立倫今天下午在中常會再次聲援柯文哲，並批評“賴政府”主導的綠檢媒一體的辦案方式，將使司法案件變成政治事件等語。但國民黨有多位台北市議員持續對柯文哲所涉相關案件提出質疑，因此被認為是否有不同調的問題。



李彥秀在中常會後接受媒體訪問時對此表示，沒有不同調的問題，檢方透過媒體帶方向，透過媒體做調查，嚴重違反司法不公開，反而讓人民有更多的問號。在“立法院”開議之後，有關司法調查、刑事訴訟程序等問題，藍、白兩黨有機會在司法法制委員會做進一步的釐清，同時也會在法案規定上做得更明確。她強調，對於這次刑事訴訟的諸多瑕疵，藍、白會好好監督執政黨。