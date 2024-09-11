王世堅稱柯表情眼神心虛　細節會漸揭露

王世堅在中常會後受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月11日電（記者 黃筱筠）檢調最近一直放出關於京華城案的消息，民眾黨與國民黨同聲批檢調放消息違反偵查不公開。民進黨英系中常委、“立委”王世堅今天受訪表示，國民黨過去很壞，所以見壞不壞、見怪不怪，想說柯文哲不過是他們以前的縮影，但國民黨另有所圖，就是希望民眾黨8席“立委”未來跟著國民黨團進團出，用壓倒性的方式在“國會”取得勝利。



王世堅也提到，柯文哲京華城案絕對不是什麼政治鬥爭、秋後算帳，柯文哲心知肚明，他這幾天被借提出來的面容跟眼神，以及柯文哲不敢提抗告，都可以看出來柯文哲是心虛的。這件事情會越來越清楚，越來越多柯文哲京華城案的細節會被揭露出來。



他指出，如果是為了福國利民法案就算了，但他們是要在黨產條例中動手腳，希望民眾黨看清楚，國民黨對民眾黨的支持“假情假意”，國民黨兩手策略，一方面罵柯文哲罵得比民進黨還兇，當然不排除是私仇，但國民黨精神分裂，一邊罵柯文哲罵到體無完膚，一方面假情假意，說是執政黨政治鬥爭柯文哲。



王世堅認為，柯文哲為你自己保住最後的人格跟尊嚴，一時的貪念做錯事情，好好反省檢討面對司法，不要再利用小草們支持你的情感，誤導成這是執政黨秋後算帳、追殺柯文哲。民進黨不會也不必這麼做，黨對黨的競爭要長時間看，民進黨已經贏過民眾黨太多，不論大小先後大家應該公平競爭。



他指出，社會對各政黨的支持度，民進黨緩步提升，國民黨微幅下降、民眾黨直線下滑，這很清楚，不要挑戰社會智慧，大家看得懂。



他強調，已經揭露出的很多事實，柯文哲欠小草（民眾黨支持者）一個道歉，柯文哲應該向全台灣青年朋友致上歉意，不只欺騙小草們的金錢、資源，還欺騙感情，騙感情在社會上說不過去，小草們看輕事實後會更加堅強，依舊對政治有所期待，不會因此幻滅，柯文哲把自己看得太重要。