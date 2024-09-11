李彥秀：台是美中大象腳下的小草　不可不慎

藍委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月11日電（記者 張嘉文）美國聯邦眾議院9日通過所謂“台灣衝突嚇阻法案”，該法案主要為通過經濟手段削弱中國大陸高層官員對攻擊台灣行動的支持；而大陸國安部幾乎在同時間公布“新三不”，宣示“紅線”、“主權”和“國安”三方面核心利益的底線。對此，中國國民黨籍“立委”李彥秀今天表示，在台灣問題上，涉及到美中關係的核心利益，作為“兩隻大象腳下的小草，”台灣不可不慎。



李彥秀也說，提醒賴清德政府，“友邦”的支持不是民進黨大內宣的工具，更不是獲取個人政治利益的籌碼，任何兩岸與外交工作的推動，都必須戒慎恐懼，最忌諱炒短線、亂押寶，因為這涉及到2300萬人生命財產安全與“國家”長遠利益。



距離美國總統大選剩下不到兩個月，剛復會的聯邦眾議院安排了密集的涉華議程，至少有包括《台灣衝突嚇阻法案》在內共25項直接或間接與中國大陸有關的法案排期討論和表決，因此被稱為“中國周”。



李彥秀今天對此受訪時表示，上個月底，美國國家安全顧問蘇利文訪中，不僅見到了大陸領導人習近平，更罕見的與中共中央軍事委員會副主席張又俠在北京會談，透過面對面的談話，瞭解彼此的底線與紅線。



李彥秀說，特別是美國即將進入大選白熱化階段，在美中台問題與政策上，共和黨特朗普與民主黨賀錦麗顯然有不小差異，但越是緊張，越需要對話，避免因為誤判而擦槍走火。另一方面，美國國會也即將面臨改選，在整體政治大氛圍下，美國眾議院站在更為積極的“友台”立場。



李彥秀強調，我們當然要感謝“友邦”對台海安全的重視，只是“台灣衝突嚇阻法案”以“北京對台動武”為前題，她相信這是絕對不是美國與台灣人民所樂見的。而大陸所公布的“新三不”，這是大陸長期以來的主張，並非新鮮事，選在這個時候公布，顯然是針對“台灣衝突嚇阻法案”的反制作為。