張育美語中評：大陸醫療產業發展超乎想像

前中國國民黨“立委”、天晟醫院創辦人張育美。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月12日電（記者 盧誠輝）前中國國民黨“立委”、天成醫療體系創辦人張育美接受中評社訪問表示，她卸任“立委”後就專心在自家醫療產業的經營與發展，也曾去過大陸好幾次，發現大陸現在的醫療產業發展，早已超乎想像，一點都不會輸給台灣，有些精準的醫療技術，甚至比台灣還先進。



張育美，高雄醫學大學藥學系、台灣大學復旦班EMBA、中央大學EMBA、北京清華大學金融博士候選人，曾任第10屆不分區“立委”、中央大學校友總會理事長，現任國民黨中常委、天成醫療集團董事長。



張育美指出，過去3年兩岸因為新冠疫情而中斷交流，她在今年卸任“立委”後就多次到大陸去參訪，9日也才剛從杭州回台，這次是去參加有關醫療健康的會議，或許是因為疫情改變了許多人對人生與健康的看法，所以大陸現在的醫療健康產業發展進步快速。



她說，過去在馬英九執政時期，兩岸交流比較活絡的時候，帶給台灣包括觀光旅遊、飯店業，甚至是醫療產業等各方面經濟的熱絡發展。她記得當時有很多陸客，除了觀光旅遊，也會順道在台灣做健康檢查或進行醫美手術。



張育美提到，但現在這些可能都已經是過去式了，因為大陸在疫情過後帶動醫療科技進步，早已超乎想像，不但醫療技術更精準，各種醫療科技使用比台灣都還要先進，醫療產業的發展也已從過去的健檢或醫美，擴展到大健康產業的時代。

