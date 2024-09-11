高雄市長民調　藍軍柯志恩通殺綠5將

藍委柯志恩。（中評社 資料照) 中評社台北9月11日電／2026高雄市長選舉競爭激烈，TVBS今日公布民調顯示，在民進黨大票倉高雄市，所有民進黨市長可能人選的支持度，都輸給可能代表國民黨參戰的藍委柯志恩。



《TVBS》今天公布“2026高雄市長可能人選民調”，結果顯示，無論民進黨派出“立委”林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，亦或是“勞動部”前部長許銘春參戰，他們的支持度都輸給柯志恩。其中，若是林岱樺對上柯志恩，兩人的支持度分別為林35%、柯40%；賴瑞隆出戰，支持度則為賴35%、柯40%。



若民進黨派出許智傑或邱議瑩，兩人的支持度分別輸給柯志恩8、9個百分點（許34%，柯42%；邱34%，柯43%）。最後，如果是許銘春對戰柯志恩，藍綠間的差距會最大，達到23%（許22%，柯45%）。



本次調查是TVBS民意調查中心於113年9月2至9月10日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1274位20歲以上高雄市民，其中拒訪為334位，拒訪率為26.2%，最後成功訪問有效樣本940位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。





