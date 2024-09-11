檢辦京華城案　約談高雄副市長林欽榮

高雄市副市長林欽榮被北檢約談。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月11日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押。台北地檢署連日緊鑼密鼓偵訊相干人等，11日下午傳喚新證人、時任台北市副市長的高雄市副市長林欽榮，以及時任都市發展局長、現任住都中心執行長黃景茂，林欽榮面對各種提問均說“尊重司法”，緊急離開。



柯文哲京華城案風暴擴大，北檢11日上午二度提訊千億富豪威京集團主席沈慶京、下午2點多離開，都坐著輪椅、疑似還插尿管。北檢下午首度提訊中國國民黨籍台北市議員應曉薇。於此同時，北檢也約談新證人林欽榮、黃景茂。另外北檢10日也約談都審會執秘邵琇珮的副手、前台北市都發局副總工程司、現任台北市捷運工程局處長袁姓女子。



林欽榮是民進黨籍高雄市長陳其邁的現任副市長，也是柯文哲台北市長第一任內的副市長、時任都委會主委。林欽榮日前表示過，他當時身為台北市都委會主席，與台北市都發局主張立場一致，在都委會審查過程，所有與會都審委員也都同意都發局的意見，一致通過，反對威京集團主張保障容積率679%。



林欽榮今日下午近4點於北檢2樓出完庭、下樓離開，被大批媒體包圍，記者追問“柯文哲當時有對京華城案下條子嗎？是主謀嗎？柯有收受賄賂嗎？林副是不是關鍵的證人？”林欽榮僅說“目前都尊重司法，謝謝各位！”



記者繼續問“如何看高雄市也有案子發生容積率獎勵暴增的問題（國賓飯店、遠雄THE ONE）？林欽榮不語。隨後林欽榮因找不到幕僚開的公務車，先從台北地院門口出去，因到處兜兜轉轉、找不到路，也導致部分攝影媒體跌倒在機車陣中，攝影媒體彼此還引爆口角。林則說“小心小心！我同事的車呢？”接著又走回北院，到北檢大門口上幕僚的車離開。



應曉薇目前尚在提訊中。據聞時任台北市都發局長、現任住都中心執行長黃景茂也正在以證人身分出庭中。京華城案偵辦強度全面提升。



北檢調查京華城容積案從392%暴增至840%的始末，偵訊時任都市計劃委員會主持人彭振聲、沈慶京、居中牽線的應曉薇及其助理吳順民等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，沈、應、吳遭羈押禁見。北檢8月30日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的柯文哲及彭振聲，彭振聲、柯文哲先後被押。



廉檢調查，沈慶京涉嫌賄賂應曉薇4740萬元新台幣，居中牽線協調京華城容積率獎勵案，其中有1500萬元金流去向不明，卻剛好在柯文哲的USB隨身碟資料檔內查出Excel檔“2022／11／1小沈1500沈慶京”的字眼紀錄。檢方傳出將對柯文哲朝向收賄重罪偵辦。