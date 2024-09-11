柯建銘：要關注藍白新會期出什麼怪招

民進黨“立法院”黨團新會期幹部就位，柯建銘（中）依舊擔任總召。（照片取自柯建銘臉書） 中評社台北9月11日電（記者 黃筱筠）民進黨今天召開中常會，據透露，會中都沒有提到關於台灣民眾黨主席柯文哲相關案件。但民進黨“立法院”黨團總召柯建銘則說，不知道藍白陣營新會期要出什麼怪招，他們會持續觀察。



據轉述，柯建銘在中常會報告“立法院”新會期表示，目前預計20日開議，但民眾黨“立委”黃國昌說要提前開議，這都需要協商，20日如果開議，也要選舉各委員會召集委員，黨內“立委”若有意願可以跟黨團說明。



柯建銘中常會上提到，這會期是預算會期，各部會都有先行溝通，“行政院”目前提出17個法案，以福國利民法案為主，而藍白陣營也有提出優先法案，民眾黨之前也有召開記者會，都有標題沒有什麼內容。下週一希望進行朝野協商，不然就要等到18日。“這個會期重點要看藍白陣營，會不會再出什麼怪招，他們要持續觀察”。



據轉述，在秘書長黨務報告時，因林右昌剛結束訪美回台，由副秘楊懿珊報告，提到林右昌結束訪美，正在回台路上，此行訪美受到僑胞熱烈歡迎。楊懿珊也報告，黨部新開的“午青Live”直播節目，今天直播時線上人數突破5千人，一聽到這個消息，賴清德臉上有露出微笑。



據轉述，賴清德也提到從暑假到現在黨中央舉行很多營隊，代表我們重視人才培育，也提醒青年培育非常重要。



