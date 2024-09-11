民調贏綠？柯志恩：4成支持沒進步　要警惕

藍委柯志恩。（中評社） 中評社高雄9月11日電（記者 蔣繼平）高雄市長將於2026年改選，民進黨內目前已有5人表態。根據《TVBS民調中心》11日公佈的最新調查結果顯示，無論民進黨派出誰來參選，與中國國民黨的柯志恩對決，柯志恩的支持度皆較高。對此，國民黨“立委”柯志恩今天受訪表示，4成的支持率與兩年前投票結果，她自己好像沒有太多進步，目前綠營尚未定於一尊，反而給她一個警惕要更努力。



民進黨長期在高雄執政，南部也是綠營大票倉，通過民進黨內初選幾乎就是當選保證。2026就是地方選舉，高雄綠營角逐者眾，包含綠委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩，以及前“勞動部長”許銘春，現階段共有5人表態參選。國民黨則由高雄市黨部主委、藍委柯志恩再披戰袍的可能性較大。



根據《TVBS民調中心》11日公佈的最新調查結果顯示，無論民進黨派出誰來參選，與國民黨的柯志恩對決，柯志恩的支持度皆較高。而綠營5位角逐者，以賴瑞隆、林岱樺與柯志恩支持度差距最小。



針對這份民調，柯志恩今天在高雄受訪時表示，她一貫態度都是參考就好，她不會忘記2022年到高雄選市長時民調從13%起跳，最後實際投票獲得4成支持率，這反而給她一個比較大的警惕，好像沒有太多的進步，因此會鞭策自己繼續努力。



柯志恩表示，無論民進黨推派什麼人選出來，國民黨都要追得非常辛苦，因為綠營在物資、財力或是人脈等各方面行政資源，都多出非常多的優勢。她認為，目前民進黨有5人角逐，正處於混亂當中，等到最後定於一尊時，才會更具參考價值。



柯志恩表示，這項民調也給國民黨支持者一個安定的力量，國民黨會在這項民調基礎上，繼續戒慎恐懼的努力。她重申國民黨在高雄是非常非常艱困，民進黨最後整合出的對手，國民黨都會追得非常辛苦，未來兩年還有非常艱辛的路要走，會繼續努力。



民進黨若派林岱樺對決柯志恩，35%比40%。若派賴瑞隆對決柯志恩，35%比40%。若派許智傑對決柯志恩，34%比42%。若派邱議瑩對決柯志恩，34%比43%。若派許銘春對決柯志恩，24%比45%。



根據2022高雄市長選舉結果，爭取連任的民進黨籍高雄市長陳其邁拿下76萬6147票，佔58.1%，代表國民黨的柯志恩則是拿下52萬9607票，佔40.16%。