趙少康：改善兩岸關係才能保障飛官安全

針對台灣發生幻象失事事件，趙少康在臉書發文提出看法。(照:趙少康臉書) 中評社台北9月11日電／台空軍新竹基地一架編號2047、由謝沛勳上尉駕駛的單座幻象2000-5型戰機10日晚在新竹外海夜間訓練時失去動力墜海，飛行員謝沛勳跳傘逃生後獲救。前中廣董事長趙少康表示，幻象2000在台灣服役已經將近30年，又沒有好好維護，這已經是第9起重大飛安事故，軍方應該盡快汰換或提升幻象性能，但“改善兩岸關係才能保障飛官安全”，賴清德要抓到機會就挑釁對岸，我們飛官何辜?



趙少康今在臉書發文表示，“改善兩岸關係才能保障飛官安全”，昨晚聽到幻象失事的消息，他嚇了一大跳，所幸執行任務的謝姓上尉性命無礙，真是不幸中的大幸。



趙少康說，1989年5月，當時擔任參謀總長的郝柏村訪問法國，才促成法國同意賣給我們幻象2000-5。因為法國肯賣我們幻象，美國才願意賣台灣F-16，有他的時空背景。不過大概從10年前開始，法商不滿台灣追討幻象佣金，就杯葛我們的零附件採購，拉高售價還拖延出貨，導致在台幻象2000的後續補給、維護不濟。



趙少康指出，幻象2000在台灣服役已經將近30年，又沒有好好維護，難怪昨天晚上已經是幻象在台灣的第9起重大飛安事故，“國防部”除了應該盡快汰換或提升幻象性能，確保戰機的妥善率，根本問題還是在兩岸關係。



趙少康說，民進黨執政以來，兩岸緊張關係不斷升高，對岸的軍機、軍艦頻繁擾台，讓“國軍”的任務量大增，一天要升空好幾次，不只讓飛官的精神壓力大，飛機更是耗損嚴重。“兩岸和平才是唯一的解方 ，台灣沒本錢做無底洞的軍備競賽，只能靠政治解決。”



趙少康表示，賴清德一上台，毫不掩飾自己“台獨”工作者的角色，明明知道中共的罩門就是九二共識，還又主動說“接受九二共識，‘國家’就不保”、“堅持‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”。



趙少康感嘆，明明可以好好過日子，賴清德就是要抓到機會就挑釁對岸，三軍統帥不斷放火，還沒有性能良好的軍機，我們的飛官何辜？