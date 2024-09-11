幻象飛官獲救　施孝瑋：軍方搜救2大疏失

幻象2000戰機。（中評社 資料照） 中評社台北9月11日電／台空軍新竹基地一架編號2047、由謝沛勳上尉駕駛的單座幻象2000-5型戰機10日晚在新竹外海夜間訓練時失去動力墜海，飛行員謝沛勳跳傘逃生後獲救。資深軍事專家施孝瑋11日在廣播節目點出，這次戰機失事後的搜救過程令他膽顫心驚、值得軍方好好檢討，因他們不僅對第一手情況的掌握不是很精準，且還發生搜救直升機吊籃故障的狀況。



謝沛勳於昨晚8時5分駕駛編號2047的幻象2000型單座戰機從新竹基地起飛，8時35分返場過程發現動力失效，隨即彈射跳傘，“國防部”、“國搜中心”、“海巡署”投入搜救，昨晚10時22分在南寮外海尋獲謝沛勳，10時40分由海巡艇完成人員接駁、意識清楚，今天凌晨1時抵達梧棲港，3時許送抵童綜合醫院觀察治療，目前僅有背部、頸部與手部擦傷，病情穩定、精神良好。



根據《中時新聞網》報導，施孝瑋11日在廣播節目《世界一把抓》表示，幻象2000在空軍內部有“麻辣雞”的暱稱，因為該機“又麻又辣”，性能雖然很好，但養護的成本也非常高，自從空軍接裝該機後，就一直有相關消息傳出，更曾發生過法方與台灣在後勤維修上產生歧異、導致戰機引擎維修“陷入低潮”，造成戰機妥善率不佳的窘境，更曾有要將此機部分封存的傳聞。



施孝瑋說，這次事件的搜救過程讓他膽顫心驚。第一，軍方掌握消息太慢。他說，失事消息首先在航空迷間流傳，媒體發現後轉發，之後軍方才說明。然而，“國防部”所提供的飛行員獲救訊息，進度卻比“海委會主委”管碧玲的還慢。他認為，管碧玲公布訊息不是不好、不可以，但這也顯示，“國防部”對第一手情況的掌握度不是非常精準。



其次，當空軍搜救隊到時，發生直升機吊籃故障的狀況，飛行員最後坐海巡小艇上岸，但萬一飛行員落海時失能怎麼辦？因此施孝瑋表示，搜救過程是這次戰機失事比較值得軍方檢討的地方，他們應去查哪個環節出錯，且吊籃故障不是個小問題、一定要改正，否則未來飛行員執行任務時，心裡都會有壓力。