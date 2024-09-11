雲林小廟供奉荷蘭人綠佑將軍　獲同鄉認證

國際組織“智慧城市論壇”歐洲代表創辦人荷蘭籍Peter Portheine表示“這是荷蘭同胞沒錯”。（雲林縣政府提供） 中評社雲林9月11日電／雲林縣水林鄉有座“綠佑將軍廟”，據傳供奉1名明末荷蘭將軍。本月初國際組織“智慧城市論壇”（ICF）歐洲代表創辦人荷蘭籍Peter Portheine與觀察員Lilian Portheine夫婦至雲林訪視，他們參觀“綠佑將軍廟”見到神尊造型，直說“這是荷蘭同胞沒錯，沒想到在台灣變成神，真的很奇妙”。



“綠佑將軍廟”位於水林鄉車港村，地點偏遠且廟宇規模不大，連水林鄉人都不一定知道。村內的興隆社區，古名就叫作紅毛社區，其中還有條路，名為紅毛路。村裡還擁有一口四百多年歷史的七角井，曾經匯集了人氣跟買氣，成為重要的交易地點。荷蘭人當年也因為這口井，才決定在這個地方派軍隊駐防。村民相傳，在綠佑將軍護佑下，七角井水源穩定，老一輩人盛傳，井水具有療效。



根據地方文史工作者考據，明末年間荷蘭人來台，在車港村與居民交易鹿皮，1名將軍因病去世後，托夢給當地人要求建廟供奉。居民於是集資建廟，並依乩生指示雕塑1尊紅髮、紅眉、藍綠眼睛的“外國人神尊”。



雲林縣政府今年初首次參加國際組織“智慧城市論壇”舉辦的全球智慧城市評選，即獲選“全球21大智慧城市”，6月更進一步獲選“全球7大智慧城市”。Peter Portheine夫婦9月4至5日至雲林訪視，縣計劃處長李明岳特別安排2人參觀“綠佑將軍廟”，聽取其意見作為史料參考。

