京華城案傳證人李得全　曾提醒容積獎勵違法

柯市府時期的副秘書長李得全。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月11日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率圖利弊案，台北地院裁定羈押禁見進入土城看守所。台北地檢署連日緊鑼密鼓偵訊相關人等，11日大動作提訊威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇，再傳喚證人時任台北市副市長林欽榮，今日最後一名傳喚的證人是時任台北市副秘書長李得全，李曾在該案公文上提醒過，容積獎勵及移轉若硬過會有違法疑慮。



今日下午，北檢將沈慶京、應曉薇提訊後，分別於2點多、4點半再還押回台北看守所、女子看守所，下午也約談林欽榮到北檢說明，林欽榮面對媒體僅說“尊重司法”。今日最後一名證人身分也曝光，非傳出的時任都發局長黃景茂，而是柯文哲台北市長任內的副秘書長李得全。



李得全面對媒體詢問“會不會覺得當初在公文上堅持的是對的？”李得全均不發一語，僅說自己要先去別的地方，隨後到窗口櫃台領取證人費後離開。



李得全為台北大學都市與區域規劃博士，基層公務員出身，曾任台南市政府都市發展局長、台北縣政府住宅及城鄉發展局長、研考會副主委、參議、台北市地政局長、副秘書長等。



李得全曾在京華城案的公文上提醒過，關於容積獎勵及移轉，應依土管自治條例等既有全市一致性規定，設定容積上限以資明確，顯示若京華城硬要通過會有違法疑慮。



北檢調查京華城容積案從392%暴增至840%的始末，偵訊時任都市計劃委員會主持人彭振聲、沈慶京、居中牽線的應曉薇及其助理吳順民等關鍵被告後，認定全案涉嫌《貪污治罪條例》罪嫌重大，沈、應、吳遭羈押禁見。北檢8月30日指揮廉政署北調組以被告身分約談時任台北市長的柯文哲及彭振聲，彭振聲、柯文哲先後被押。沈慶京被查出有涉嫌賄賂應曉薇4740萬元新台幣，還有“論功行賞”名單，柯文哲被查出USB隨身碟有涉嫌金額的字眼紀錄，檢方針對全案朝向收賄重罪偵辦。