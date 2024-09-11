地緣政治高峰論壇台北舉行　談台灣未來

2024地緣政治高峰論壇。由左至右：黃齊元、王伯元；馬凱碩、蘇起、雷倩、江宜樺。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月11日電（記者 俞敦平)在2024地緣政治高峰論壇上，李國鼎科技發展基金會董事長王伯元與長風文教基金會董事長江宜樺強調美中競爭對台灣的深遠影響。王伯元指出台灣面臨兩大強權的壓力，如何在衝突中保持穩定是當務之急；江宜樺則讚揚論壇邀請的國際學者，並強調他們對台灣未來局勢的深刻見解。



李國鼎科技發展基金會、長風文教基金會、東南亞影響力聯盟11日下午於政大公企中心舉行“2024地緣政治高峰論壇-美國總統大選後，全球政經局勢”（The Prospects after U.S. Presidential Election）。由前新加坡常駐聯合國代表、聯合國安全理事會主席、新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長馬凱碩（Kishore Mahbubani）和台北論壇基金會董事長蘇起分別以Will US-china Relations Get Worse After The U.S. Presidential Election和Taiwan’s Role in US-China Competition進行主題演說。並邀請婦女聯合會主任委員雷倩和東南亞影響力聯盟理事長黃齊元與兩位主題講者針對全球動盪局勢下的台灣地緣政治戰略進行對談。



王伯元在開場致詞中強調，當今全球局勢日益複雜，尤其是在伊朗、以色列與哈瑪斯的衝突、南海領土爭端以及中美關係的變化背景下，台灣處於前所未有的挑戰中。隨著美國總統大選臨近，台灣必須審慎應對大國之間的競爭與衝突。



王伯元特別指出，台灣在兩大強權之間夾縫求生，如何在預防戰爭與準備戰爭之間找到平衡，成為當前最迫切的課題。他也呼籲參與者關注即將舉行的美國總統大選，並強調這場選舉對台灣未來的影響至關重要。



江宜樺則在隨後的致詞中，進一步強調論壇的重要性。他表示，這次論壇邀請了國際知名學者馬凱碩和蘇起進行主題演講。江宜樺提到，這兩位專家不僅在學術界有著深厚的研究背景，也曾在政治實務領域中扮演重要角色，對於分析美中競爭及其對台灣的影響有著深刻的見解。

