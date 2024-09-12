台對陸車零組件設限　李隆生：消費者是輸家

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月12日電（記者 方敬為）民進黨政府對大陸汽車品牌祭出限制，要求業者組裝時使用台製零組件比例須達35%，宣稱要保護本土車業。台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，台灣對陸車零組件設限，某方面當然會起到產業保護效果，但相對車價就降不下來，消費者是輸家，此外，台灣此政策涉及違反貿易公平性原則，對於台灣後續爭取加入自貿區也會有影響。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



台“經濟部”於今年7月30日宣布“國產車自製率”新政策，要求在台組裝車輛的零組件比例，台製零件須達35%，且隔天立即上路，消息一出，讓台灣車界投下震撼彈。該政策普遍被解讀是針對大陸汽車品牌攻占台灣市場的反制作為，主因起於裕隆旗下的中華汽車於2022年引進上海汽車（上汽）集團下的MG品牌車款來台組裝。



據了解，MG首年台製供應零件的比例不到10%、其餘多從大陸進口，在競爭激烈的台灣車市中，以配備豐富及比同級台產車低約新台幣10萬元以上的價格優勢，在1年半內迅速累積破萬名車主。如今限制令上路，MG在台銷售的車款都將因此漲價，讓不少台灣消費者哀號“買不到便宜車！”也影響台灣車廠透過大陸品牌汽車價格優勢而獲利的策略。



針對台灣對陸車零組件設限，李隆生表示，相關政策短期內確實能達到保護本土產業的效果，只是長期而言，對台產汽車產業鏈未必是好事，由於本來在沒有限制所謂“自製率”的情況下，台灣車廠在組裝汽車可依需求適當控制生產成本，並在定價策略上有所獲利，只要車廠穩定獲利，零組件等產業鏈也能夠穩定經營。

