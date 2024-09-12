台軍幻象機失事　李貴發：預算用錯地方

台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發。（中評社 資料照） 中評社台中9月12日電（記者 方敬為）台空軍第二聯隊編號2047幻象2000戰機，10日晚間在新竹外海失事墜落，台空防軍備的老舊以及飛行員勤務吃緊等問題，引發討論。台空軍退役中將、前空軍作戰司令李貴發接受中評社訪問表示，理論上只要後勤保修做得完善，沒有戰機老舊的問題，否則海外其他軍隊的幻象機也還在服役中，因此軍備老舊並不是該討論的議題。



李貴發指出，真正該檢討的地方在於，台灣近年來“國防”預算屢創新高，但顯然沒用在對現有軍備的後勤維護，而是用在添購其他軍火，甚至許多是不符合台灣作戰需求的軍備，把錢用在錯誤的地方，形同置飛行員於風險之中，非常可惡！



李貴發，退役空軍中將，曾任台灣空軍作戰司令、“國防部情報次長”。現任台北市黃埔四海同心會會長、中山黃埔文經交流協會理事長。



台空軍上尉謝沛勳10日晚間8點35分，駕駛幻象2000戰機執行夜間訓練，卻於新竹外海失去動力墜落，謝沛勳立刻彈射逃生，被搜救人員打撈上岸，送往鄰近的台中童綜合醫院救治，所幸人無大礙。軍方後續宣布，幻象戰機全面停飛檢驗，以釐清事故原因。



相關事件讓台灣空防軍備的老舊以及飛行員勤務吃緊等問題浮上檯面，李貴發表示，近期兩岸關係緊張，解放軍軍機常態繞行台灣周邊，導致台灣空軍必須經常性升空應處，造成飛行員體力與精神上的負荷，此外，為了因應台海情勢升溫等作戰需求，飛行員的訓練課目也不能馬虎，這些負面因素堆疊，勢必增加飛行員出勤時發生意外事故的風險。



李貴發提到，軍備老舊方面，反而不是重點，而是對戰機的後勤保養方面究竟是否完善、充足？理論上，戰鬥機老舊的本身不是問題，因為機械、硬體本來就會老，但只要有保養維護，將疲勞的零組件該汰換、維修的做好相對應處理，軍機其實幾乎沒有壽限問題。

