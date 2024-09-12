台中盧秀燕本命區議員選舉　新人躍躍欲試

吳宗學與許育璿合掛看板，外界解讀是為了打知名度。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月12日電（記者 方敬為）台中市北屯區近期出現一面由市府運動局專員吳宗學與國民黨台中市黨部發言人許育璿合掛看板，宣傳9月28日在台中舉辦的F1賽車展演，由於兩人都傳出有意投入2026九合一選舉，參選市議員，引發聯想。北屯區是國民黨籍市長盧秀燕的本命區，加上前議員黃健豪選上“立委”空出一席，藍營新人躍躍欲試，吳、許搶先曝光，也顯示該區選情相當熱絡。



吳宗學與許育璿合掛的看板就在北屯區中清交流道旁，車輛途經高速公路就會看到，相當醒目，看板寫上“歡迎來台中，連3天賽車展演！”旁邊則印上兩人的形象照並寫上姓名，向往來人車問候。



吳宗學過去就在盧秀燕身邊擔任幕僚，盧選上市長後，進入運動局擔任專員，地方一直有傳聞吳有意投入市議員選舉；許育璿則是國民黨台中市黨部發言人，2022年就曾表態爭取參選議員，但後續因為配合黨內提名布局，沒有參選，外傳2026年醞釀捲土重來。如今兩人聯名掛出看板，引起地方政壇討論。兩人對此均強調，只是單純宣傳活動，不必過度揣測。



看板所在位置靠近北屯區，該區是盧秀燕過去“立委”任內的本命區，選民結構偏藍，加上國民黨籍前議員黃健豪2024年選上“立委”空出一席，普遍藍營遞補上的機會較高，因此已有不少藍營新人展開布局，距離2026九合一選舉還有2年多，就已有藍營新人掛出看板打知名度，該選區熱絡程度，可見一斑。



由於北屯區為台中原市區人口最多的行政區，有6席市議員名額，過去選舉動輒有數10人競選，競爭相當激烈，目前6席中，國民黨占3席、民進黨占2席，1席懸缺，將成為兵家必爭之地，新人提前掛出看板衝知名度，其來有自。