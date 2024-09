馬凱碩：西方世界主導地位式微　台灣危險

馬凱碩。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北9月12日電(記者 俞敦平)新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長馬凱碩(Kishore Mahbubani)11日下午在2024地緣政治高峰論壇上,就美中競爭加劇對台灣的影響發表主題演說。他強調,隨著全球結構性變化的加劇,西方世界主導地位逐漸式微,台灣將處於全球最危險的地緣政治熱點之一。他呼籲台灣在面對全球變局時,應保持高度警覺,並以靈活的戰略應對美中競爭,確保在這場地緣政治博弈中不被捲入風險與危機之中。



由李國鼎科技發展基金會、長風文教基金會、東南亞影響力聯盟舉辨的“2024地緣政治高峰論壇-美國總統大選後,全球政經局勢”(The Prospects after U.S. Presidential Election),11日下午於台北政大公企中心舉行。由前新加坡常駐聯合國代表、聯合國安全理事會主席、新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長馬凱碩(Kishore Mahbubani)和台北論壇基金會董事長蘇起分別以Will US-china Relations Get Worse After The U.S. Presidential Election和Taiwan’s Role in US-China Competition進行主題演說。並邀請婦女聯合會主任委員雷倩和東南亞影響力聯盟理事長黃齊元與兩位主題講者針對全球動盪局勢下的台灣地緣政治戰略進行對談。



馬凱碩指出,當前全球正經歷自人類歷史以來最大的變化,這些變化將在未來十到二十年內更為明顯,並將直接影響台灣的命運。他特別提到,雖然西方主導世界局勢已有200多年,但這種情況正在結束。他引用俄羅斯入侵烏克蘭後,西方對俄羅斯實施制裁為例,指出全球南方國家(占世界人口的88%)大多未跟隨西方制裁,這反映出西方的相對孤立。這種現象顯示,全球權力中心正在轉向,西方的主導地位正在逐漸喪失。



馬凱碩認為,在美中競爭的框架下,台灣必須認清自身處於一個危險的地緣政治熱點。他強調,隨著全球結構性變化的深化,台灣將面臨更多不確定性,尤其在美中之間的競爭愈加激烈時,台灣應更清楚地瞭解這些變化對自身的影響。