蘇起：現行政策讓台失去掌握自身命運的機會

蘇起演說。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北9月12日電（記者 俞敦平) 在11日的地緣政治高峰論壇上，台北論壇基金會董事長蘇起強調，近年來台灣因兩岸政策失衡而陷入大國競爭的困境，他認為，台灣未來可能成為美中衝突的導火索，並且現行政策導致台灣失去了掌握自身命運的機會。蘇起也認為若美中無法達成某種妥協，中國大陸很有可能最終選擇對台灣進行武統。



由李國鼎科技發展基金會、長風文教基金會、東南亞影響力聯盟舉辨的“2024地緣政治高峰論壇-美國總統大選後，全球政經局勢”（The Prospects after U.S. Presidential Election），11日下午於台北政大公企中心舉行。由前新加坡常駐聯合國代表、聯合國安全理事會主席、新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長馬凱碩（Kishore Mahbubani）和台北論壇基金會董事長蘇起分別以Will US-china Relations Get Worse After The U.S. Presidential Election和Taiwan’s Role in US-China Competition進行主題演說。並邀請婦女聯合會主任委員雷倩和東南亞影響力聯盟理事長黃齊元與兩位主題講者針對全球動盪局勢下的台灣地緣政治戰略進行對談。



蘇起首先回顧了1988至2016年間，台灣透過一系列的政策和舉措，不僅影響了兩岸關係，甚至讓美中兩國屢次措手不及。他提到，從李登輝的“一個中國，各自表述”，到陳水扁的“一邊一國”，再到馬英九的“九二共識”和多項兩岸協議，台灣曾在不同時期透過政策手段，影響兩岸局勢，並迫使美中兩國做出反應。然而，這種情況在2016年之後發生了巨大改變。



蘇起指出，自2016年起，台灣完全倒向美國，與中國大陸的溝通幾乎中斷。蘇起指出，這使得台灣成為了美中競爭中的“爭議之骨”，大幅提升了台灣在地緣政治和經濟上的戰略價值，尤其是台積電更成為了雙方的爭奪目標。蘇起形容當前局勢類似“所羅門王與嬰兒的故事”，但不同的是，現今世界並無所羅門般的領袖來調解。

