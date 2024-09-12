何志勇：不必期待美國大選辯論會談台灣問題

新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月12日電（記者 張穎齊）美國總統大選，民主黨候選人賀錦麗和共和黨特朗普10日進行2人首次電視辯論。新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇接受中評社訪問分析，辯論聚焦在國內議題，對外方面總之是以美國利益為主，雖說普遍覺得賀錦麗表現不俗，但特朗普專攻美國絕大多數的白人選票，鹿死誰手猶未可知。



何志勇，美國加州大學聖塔芭芭拉分校政治學博士，歷任國民黨文傳會副主委、黨發言人、國際部副主任、國民黨智庫“國家政策研究基金會國家安全組”助理研究員、內政法制組特約副研究員、國民黨革命實踐研究院副院長等。



針對台灣部分，他說，特朗普雖被認為激進，可是終究沒踩一中政策的紅線；拜登、賀錦麗政府方面，可看到最近新上任的AIT美國在台協會台北辦事處長谷立言（Raymond Greene），也兩度公開說美國支持一中政策，都還是以美國利益導向為主。



何志勇提及，台灣若期待美國總統辯論會上，會給台灣什麼樣打氣加油的話？其實是想太多，他們都以國內政策導向為主，連911恐怖事件周年都沒談了，又怎會談台灣？當然賀錦麗為了攻擊特朗普，嗆特朗普任內使美國的晶片銷售給中國，助長中國大陸解放軍現代化；特朗普不高興就回嗆中國大陸是跟台灣購買晶片。其實這些話在美國主流媒體都沒有太多篇幅，反而是台灣自己覺得很重要。雙方在中美競合關係議題上，其實都是點到為止。



何志勇表示，78歲的特朗普持續利用煽動性言語，在國內經濟、種族議題、外部利益上，都是以美國利益角度為出發點，比如在以哈衝突、俄烏戰爭、阿富汗撤軍方面，特朗普都是以美國利益為上，來訴諸群眾。



何志勇指出，賀錦麗表現，看起來四平八穩，加上賀錦麗是現任副總統，在美國憲法上，副手沒有具體功能，端看總統拜登願意給予多少權力，所以還是很多人質疑賀錦麗的很多政策，是否仍跟著拜登走。

