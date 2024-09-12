民眾黨智庫練鴻慶：合作？藍軍要拿出態度

台灣新故鄉智庫協會研究員練鴻慶接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月12日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見。中國國民黨對柯文哲案的態度不明，民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員練鴻慶接受中評社訪問表示，藍白2024的區域“立委”選舉還有“立法院”都有合作，如今民眾黨出現很大的挑戰與壓力，希望中國國民黨也要有明確的態度，是否還希望未來區域“立委”、“立院”繼續合作嗎？



至於民眾黨未來發展，或下任領導者？練鴻慶指出，民眾黨很明顯，沒有人可取代柯文哲的領導地位，不管柯是在羈押中、還是怎樣，未來唯一的領導人都還是柯。現在出現集體領導，是因柯暫時無法跟大家溝通，民眾黨現今沒有選擇另外一名領導者的問題，也沒人敢去當代理黨主席，否則將承受很大壓力。



練鴻慶，出生於台中，台北大學經濟學研究所碩士，曾任國民黨文傳會副主委、國民黨籍基隆市長謝國樑幕僚等，現為民眾黨籍、台灣新故鄉智庫研究員。



練鴻慶表示，現在民眾黨有很大的壓力，但他對柯文哲的官司滿有信心，相信不會構成圖利罪，迄今檢方也查無金流。法律是最低的道德標準，民眾黨有很多支持者，該證明清白的會繼續證明，如今是民眾黨關鍵的挑戰。



關於國民黨中央定調不會落井下石，不過仍有2名黨籍台北市議員追打柯案。練鴻慶說，國民黨是否想要看到，民眾黨支持者對國民黨持續產生仇恨嗎？這樣對政黨輪替是好的嗎？國民黨可好好思考，在野黨在“立院”合作，是存在的，雖然2024大選沒成功合作，但區域“立委”合作也是成功的。

