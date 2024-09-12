台高教大限在4年後　林爵士：私校生死存亡

大仁科大前副校長、文創碩士在職專班教授林爵士。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月12日電（記者 蔣繼平）台灣少子化現象對高等教育衝擊愈來愈強烈，日前又傳出中北部4所私校短報招生缺額，引發關注。大仁科大前副校長、文創碩士在職專班教授林爵士接受中評社訪問表示，4年後將是有史以來最少的生源，僅15.7萬人，且8成可讀公立學校，2028年不僅是高教大限，對私校更是一場生死存亡的嚴峻挑戰，屆時南部生源也會更稀缺，恐怕校務基金高、收支能平衡的學校才能挺過海嘯。



林爵士，1966年生，中正大學法律研究所碩士、香港珠海大學歷史研究所博士。台灣對外關係研究暨發展協會副理事長、中華微電影創新產業發展協會監事。



根據台“教育部”統計，預估2028學年大專校院新生數將降至15.7萬人，因公立大專校院每年招生12萬多人，屆時約8成學生可進公立學校。另外，1994年大專校院有130所，2011年增至163所，之後因為部分學校整併加上私立學校退場，2023年降為145所。



此外，今年大學分發，首次發生有4所大學短報招生缺額，包括雙北的文化、真理大學，宜蘭的佛光大學、彰化的大葉大學共4所私立大學，引起外界關注私校招生情形。



林爵士表示，日前4所高教私立大學因為短報招生缺額所引發的風波，表面上固然是少數學校為了美化招生率所採取的不當與違法作為，但本質上其實凸顯了在少子化浪潮下的席捲下，多數私校所面臨的將是一場攸關生死存亡的嚴峻挑戰。且若部分北部私立高教大學經營尚且困難，就不難窺知南部私立學校的狀況也不會好到哪裡，因為“先公立後私立，先高教後技職，先城市後鄉村”是高教招生的鐵律。



台灣截至今年7月底，已有15所大專院校走入歷史。林爵士表示，“各校都要面臨2028年大限，也就是高教大限！”他說，4年後將遭遇有史以來最少的生源，15.7萬人要攤提到145所大專院校，才會說“8成的人可以讀公立”，把全台招生缺額攤開讓這10幾萬人有升學的人去做學校系科的選擇，可以滿足讓8成都讀公立學校，代表私校未來就只剩下“人力管制”或是“資通電”的科系有競爭力。

