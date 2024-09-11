中秋前夕　羅文嘉訪陸配稱台灣資產寶藏

海基會秘書長羅文嘉11日赴新竹縣與陸配交流座談。（海基會提供） 中評社台北9月11日電／中秋前夕，海基會秘書長羅文嘉與陸委會11日連袂親訪新竹寶山鄉新城風糖園區，拜會“新竹縣寶山鄉新住民關懷協會”，與當地陸配團體交流座談。羅文嘉關懷當地陸配姊妹生活情況、傾聽來台心路歷程，他也強調陸配朋友是台灣的資產寶藏，海基會會做大家堅強的後盾。



羅文嘉表示，陸配姊妹遠嫁來台，面對新環境、新制度、新家庭在在都需要時間適應，不過陸配姊妹憑藉著過人的堅毅與韌性，在這片土地上兢兢業業奮鬥、落地生根，令人感佩！由於有這些生力軍的加入，在各種產業領域上發光發熱，並讓台灣文化更加多元豐富。



羅文嘉說，陸配好朋友加入台灣這個大家庭，是台灣的資產寶藏，未來，海基會與政府相關機關仍會持續做陸配好朋友堅強的後盾，幫助陸配在在最短時間融入台灣社會。



交流過程中，陸配除分享來台生活點滴，也提出有關在台工作、在陸家屬家屬來台探親等問題，海基會及陸委會官員都仔細聆聽及詳細說明，並提供後續協處建議。



“關懷兩岸婚姻家庭中秋節活動”活動由海基會秘書長羅文嘉率隊、副秘書長高建智、法律處長張峯青陪同，陸委會法政處專門委員曲虹、新竹縣新住民家庭服務中心社工員等共同參與。