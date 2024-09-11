柯志恩基隆挺謝國樑　學姐弟共創南北雙港都

左起藍委柯志恩、基隆市長謝國樑。（照片：國民黨基隆市黨部提供） 中評社基隆9月11日電（記者 張穎齊）綠營總動員發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑，將在10月13日投票。有意參選高雄市長的國民黨籍“立委”柯志恩11日晚間赴基隆力挺謝國樑，希望基隆市民都能投下不同意罷免票，2人也展現美國南加州大學學姐弟的好交情，強調一起力拚創造基隆、高雄雙港都雙贏。



謝國樑被罷免的門檻為7萬6979票，藍軍全力衝刺動員民眾出來投不同意罷免票。



柯志恩赴基隆與謝國樑、自閉症家長協會理事長陳淑芬一同訪視基隆有愛店家，並前來力挺謝國樑。柯志恩表示，她特別來基隆挺善良，小愛爸爸將小愛化為大愛，把溫暖體現在市政當中，謝國樑每一個貼心的政策都足以說服基隆市民在10月13日投下“不同意罷免”票。



柯志恩表示，小愛爸爸謝國樑把小愛化為大愛，對於兒童、身障與弱勢的照顧可謂不遺餘力。謝國樑設置親子與長者24小時的照護平台，讓家長還有照顧者能夠即時解惑，更致力於在多雨的基隆營造如室內兒童樂園等更多親子活動的空間。謝國樑把對小孩的愛全數體現在市政，每一個貼心政策都絕對足以讓基隆市民支持謝國樑。



TVBS最新民調顯示“2026高雄市長可能人選民調”顯示，民進黨籍“立委”林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩，以及“勞動部”前部長許銘春都表態參選，柯志恩無論對上誰，支持度都領先。柯志恩受訪也表示，這份民調到選舉還有2年，變數很多參考就好，表示仍有許多支持者力挺藍營。



謝國樑感謝美國南加州大學的學姐柯志恩前來力挺。他也強調，由於基隆與高雄英文首字母都是K，而且同樣都有山海景觀與港口，因此在2年前選舉時與柯志恩一同組成KK連線，期盼兩年後KK連線能夠繼續為人民服務，自己也會持續跟柯志恩學習，期盼基隆市民能在10月13日堅定投下不同意罷免票。



隨後一行人共同逛廟口夜市、訪視文明眼鏡行、鉅耀科技與習慣這家Cafe等基隆有愛店家，這些店家有充足的無障礙空間與服務，例如聽覺友善空間、斜坡板甚至語音菜單等，提供“有愛、友善、平權”的無礙空間，謝國樑率領的市府團隊也將持續支持推動“有愛店家”計劃，讓基隆成為亞洲最有愛的城市。