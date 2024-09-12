少子化衝擊逆勢成長　屏東大仁科大拚招生

大仁科大校長、藥學系教授郭代璜介紹校園內有一座孫中山銅像。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東9月12日電（記者 蔣繼平）台灣受到少子化衝擊，大專院校經營不易，私立大學更是嚴峻考驗。位於南台灣屏東縣的大仁科技大學，在還有陸生時的全盛期有1萬多位學生，目前剩不到4千人，前後十年的轉變相當明顯，不過今年新生1412人，竟還比去年逆勢成長近200人，相當不容易，昨天正好是開學第一周的社團博覽會，擠滿了新生人潮，仍可感受校方積極經營所做的努力。



大仁科技大學位於屏東縣鹽埔鄉，創立於1966年，當時以藥學為發展主軸的大仁藥學專科學校，再於1999年改制為大仁技術學院，並於2005年升格為大仁科技大學。校園佔地15公頃，是為台灣設有藥學系的9所大專院校之一，另設有4學院5研究所18系科組。近年也因應時代潮流趨勢設有寵物照護暨美容學士學位學程等。



台灣少子化現象對高等教育衝擊愈來愈強烈，預估2028學年大專校院新生數將降至15.7萬人。全台大專校院2011年增至163所，之後因為部分學校整併加上私立學校退場，2023年降為145所，再加上大陸學位生在2020年終止來台等因素，截至今年7月底，已有15所大專院校走入歷史。



雖然高教環境越來越艱困，私立大學也越來越難經營。大仁科大在馬英九時代還有大陸的學位生與交換生時，全校全盛時期有達一萬多人，目前不到4千人，可感受明顯落差。不過，大仁科大去年註冊新生有1218人，今年報到新生增為1412人，在少子化衝擊下，還逆勢成長近200人，算是相當不容易。



大仁科大校長、藥學系教授郭代璜指出，除了藥學、護理為專業領域人才，原本就有就業市場需求之外，另外配合未來長照需要的跨領域的大健康所需人材做推廣，因此吸引學子來就讀，另外就是近年推出的寵物美容科系也受到學子的歡迎，除了不斷轉型，也注重服務，給予新生在課業、生活、社團很大的支持。

