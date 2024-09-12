中評關注：民進黨很怕“立院”藍白合能量大

民進黨新會期幹部總召柯建銘、黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘。（照片：取自吳思瑤臉書） 中評社台北9月12日電（記者 黃筱筠）本屆“立法院”三黨未過半，但藍加白大於綠。但上個會期從一開始的正副院長選舉，就注定了綠白沒有合作空間，藍白合作推過“國會”改革相關法案，卻被執政黨“四箭齊發”提出“釋憲”。現在加上台灣民眾黨主席柯文哲涉圖利案被羈押，民眾黨對綠營可說反感到了極致，連過去政治色彩偏綠的不分區白委陳昭姿，都可能轉為厭惡綠營，難怪民進黨非常擔心藍白陣營下會期合作“出招”，連黨團總召柯建銘在黨中常會，都要公開提醒黨籍“立委”與黨公職要小心。



柯建銘昨日在中常會進行“立法院”事務報告時，提醒黨主席賴清德以及在場“立委”與中常委，下會期要關注藍白陣營要出什麼怪招。此話一出，代表民進黨已經做好準備，知道新會期藍白一定會合作，就算綠營拋出民生議題不分黨派都可合作，但柯文哲被押在土城看守所，在野黨其實非常擔憂，到底下一個會是誰？人人自危，若不合作必定會被各個擊破。



民進黨“立法院”黨團昨天記者會提到在野黨用三種手法要打破司法公信力，包括：“圍魏救趙”、帶風向；刻意揭發檢調人員之不當言行摧毀司法人員公信力；拿其他縣市作為做錯誤類比等。民進黨這樣說是先打“預防針”，因為，藍白已經開始陸續拋出對司法的質疑，例如辦在野黨速度很快，但碰到執政黨則拖延很久，進口雞蛋超思案辦到現在，連起訴或不起訴都沒有明確答案。民進黨把在野黨以及民眾質疑打成要破壞司法公信力，這是做賊喊抓賊。



民進黨也一再強調，藍白陣營一定會合作，因為京華城的案子就是藍白涉入其中。這也是要把藍白合作打成“不正義”的手法，要削弱未來藍白合作的能量。

