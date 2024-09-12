中評關注：藍聲援柯態度扭捏　錯失大好機會

國民黨以朱立倫為首，雖聲援柯文哲但整體態度仍十分扭捏。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月12日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積圖利案遭羈押禁見，同為在野陣營的中國國民黨聲援態度，即便黨主席朱立倫連兩周在中常會談話都提到柯案，看起來仍十分扭捏。



從國民黨角度來說，一方面當然希望藉此次機會爭取白營支持者的好感，進而轉化成往後選舉時，藍綠對決區域的關鍵支持力量；但另一方面又顧忌柯文哲涉案程度的深淺，深怕被綠營攻擊是力挺貪腐等等。只是這樣的扭捏、躊躇，最終很可能落得兩頭空，不但沒爭取到小草們（民眾黨支持者簡稱）的支持，還可能引來反感，自失大好機會。



柯文哲落難，前天他被檢察官提訊時，被拍到戴著手銬、身穿收容所的黃色衣服、工作短褲配上黑色膠框眼鏡的照片，畫面大大衝擊，傷透支持者的心。畢竟八個多月前，柯還站在選舉造勢台上意氣風發大談帶領台灣未來的藍圖，台下小草們高喊凍蒜，堅信他能勝選，未料才短短時間就物換星移，成現在的落魄模樣。



對於民眾黨和小草們來說，在目前這最艱困時期，只要有人聲援、力挺，施予小惠就有機會獲得他們往後的大回報，以屬於統派的前新黨發言人王炳忠為例，他就因近來多次替柯發聲，抨擊“賴政府”的司法追殺手段，獲得不少小草湧入他的網路節目頻道大讚。



因此，對於國民黨來說，現在面對柯文哲案，當務之急是先確立戰略目標，如果深知接下來在“立法院”和2026縣市長選舉等，都必須要全力爭取白營的合作或者支持，才有機會對抗執政的民進黨，或許就該思考，除了口頭上的基本聲援外，能不能做更多。更不用說，藍營還有少數特定人至今還在猛力追打柯文哲，這些都需要國民黨定調。

