中評關注：柯志恩民調起　賴清德推王牌？

國民黨籍“立委”柯志恩。（中評社 資料照） 中評社台北9月12日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立委”、國民黨高雄市黨部主委柯志恩在11日公布的媒體民調中橫掃民進黨群雄，全面領先綠營對手。高雄是民進黨核心碉堡，勢必容不下藍軍掀桌，接下來民進黨勢必會做出調整確保高雄優勢，局勢變化有兩大層面發展。



第一，高雄國賓飯店改建1142%超高容積率一案是否會輕輕帶過，以防高雄市政陷入亂局？第二，既然目前綠營有意角逐市長的人選都輸給柯志恩，賴清德是否會順勢推出背景更強的人選參戰，例如之前即盛傳的府秘書長潘孟安？



民進黨內目前已有5人表態有意角逐2026高雄市長，包括綠委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩以及前“勞動部長”許銘春。《TVBS民調中心》11日公佈的最新調查結果顯示，無論民進黨派出誰來參選對決柯志恩，柯志恩的支持度皆較高。



林岱樺對柯志恩為35%比40%﹔賴瑞隆對柯志恩為35%比40%；許智傑對柯志恩為34%比42%；邱議瑩對決柯志恩為34%比43%；許銘春對柯志恩為24%比45%。



退一步來看，高雄市一向是民進黨重要碉堡，2018年國民黨韓國瑜推翻民進黨長期壟斷高雄市長寶座，隨後韓遭遇強力的政治攻勢，終究不幸在罷免之戰中敗北。從整個過程看來，高雄對民進黨而言有著輸不起的象徵意義，此次媒體民調顯示柯志恩居於領先優勢，勢必將引發民進黨重新調整步伐，以防丟失高雄的執政優勢。



首先第一點要注意的是，高雄國賓飯店改建案1142%超高容積率一案是否會被輕輕放下？近期台灣民眾黨主席柯文哲因台北市長任內的京華城改建案容積率問題遭檢廉偵辦，目前被羈押在台北看守所，事後高雄國賓飯店的超高容積率也成為外界關注焦點，民進黨籍高雄市長陳其邁隨即宣布將交由第三方重新評估。