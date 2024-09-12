中評關注：看到高雄民調　藍綠煩惱湧現

高雄市政府5日舉辦特優暨資深里長表揚大會，有意角逐2026的藍綠選將幾乎都到場。（中評社） 中評社高雄9月12日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁再兩年將屆滿卸任，2026市長藍綠選將已列隊浮上檯面。TVBS 11日發布民調顯示，中國國民黨“立委”柯志恩對上5綠委，支持度都領先。雖然綠營尚未定於一尊，參考價值還有待評估，但該份民調也讓藍綠各自出現隱憂，綠營角逐者恐怕得苦惱如何在君子之爭中脫穎而出，藍營若陷入基本盤還在的迷失而不努力，也贏不了民心。



民進黨長期在高雄執政，南部也是綠營大票倉，通過民進黨內初選幾乎就是當選保證。2026高雄市長選舉綠營角逐者眾，包含綠委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩，以及前“勞動部長”許銘春，現階段共有5人表態參選。國民黨則由高雄市黨部主委、藍委柯志恩再披戰袍的可能性較大。



根據《TVBS民調中心》11日公佈的最新調查結果顯示，無論民進黨派出誰來參選，與國民黨的柯志恩對決，柯志恩的支持度皆較高。而綠營5位角逐者，以賴瑞隆、林岱樺與柯志恩支持度差距最小。不過這份卻引起藍營、綠營不同解讀，各自顯示其隱憂，可以說是有意角逐2026的人選，煩惱湧現。



首先，根據2022高雄市長選舉結果，爭取連任的民進黨籍高雄市長陳其邁拿下76萬6147票，佔58.1%，代表國民黨的柯志恩則是拿下52萬9607票，佔40.16%。對於藍營來說，只能算是基本盤沒跑掉，增添一點點信心，但對於柯志恩來說，一樣還是打不動綠營，也難怪柯志恩開心不起來，只能說要給自己警惕。



而對於綠營有意角逐高雄市長位置的人選來說，綠委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩各自的支持度都還是呈現膠著，都是34%到35%，衹有沒有長期在地經營基層的許銘春較低，僅24%。從年初林岱樺就表態有意角逐，開啟綠營初選內部競爭的角力，至今已有5人表態參戰，卻仍然沒有明顯的差距，可得思考到底該怎麼“超車”？