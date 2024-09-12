美延宕F-16V交機　台軍幻象至少再撐十年

幻象2000戰機。（照片：台國防部發言人臉書） 中評社台北9月12日電／台空軍第二聯隊編號2047幻象2000戰機，10日晚間在新竹外海失事墜落，雖然飛行員獲救，但台空防軍備的老舊以及飛行員勤務吃緊等問題，引發討論。儘管幻象戰機最大壽期到2027年，飛行1小時的成本超過100萬元新台幣，是F-16戰機的4倍，但台空軍已決定不汰除幻象戰機，並與法方議訂2028年開始進行雙座機的延壽，而單座機則暫不做延壽，能飛多久就飛多久，空軍估計還可再飛10年。



《中國時報》報導，幻象戰機現在不能汰除的理由，一者，兩岸軍事情勢嚴峻，大陸軍機幾乎天天貼著“中線”甚或越過，每周1次戰備警巡，壓縮台空防預警時間，少了幻象，等同自斷一臂。



再者，台灣向美採購的F-16V戰機首批交機延宕近2年，美雖極力保證如期於2026年底全數交機，並已出廠2架，開始試飛，但軍中部分將領仍存疑，得看到66架新機全到手了才放得下心，所以這兩年已不討論幻象去留話題。



報導指出，近些年來空軍司令多是由昔日飛幻象戰機的將領擔任，包括雷玉其、沈一鳴與張哲平等，現任副參謀總長執行官鄭榮豐上將、空軍副司令曹進平中將也都是幻象飛官，衹有現任空軍司令劉任遠、前任司令熊厚基是飛F-16。



“幻象幫”人多勢眾，對幻象自有感情；下任空軍司令應是鄭榮豐與曹進平兩人擇一升任，無論是誰，也都是飛幻象出身，二人都認為幻象是好飛機，力挺幻象。



報導表示，事實上，空軍已編列預算，請法方原廠先評估幻象雙座機延壽案，台法雙方並已達成協議，因雙座機訓練飛行員任務較重，起降及飛行時數累計較高、機體消耗較快，2028年先進行雙座機機體延壽工程，可望再延長服役20年。



而單座機的飛行時數還有空間，只要做好後勤，“能用多久，就用多久”，再飛10年應沒問題。這次幻象失事，空軍做完天安特檢後，就會放飛。