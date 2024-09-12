突破！檢查扣神秘保險箱　追柯文哲親友金流

柯文哲10日在檢方結束提訊後，再上囚車送回土城看守所。（中評社 資料照） 中評社台北9月12日電／台北地檢署偵辦台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉嫌京華城容積弊案，懷疑柯不僅圖利威京集團主席沈慶京，且不排除有收賄等違法行徑，正全面清查柯家親友不明金流。根據台媒報導，檢廉調複製昔日扁案模式，11日悄赴第一銀行數間分行調閱保險箱、保險室租用紀錄且同步查扣、清查對象不只柯文哲、陳佩琪夫婦，還包括柯家3名子女、親友及相關同案被告。



京華城容積弊案風暴近來越演越烈，柯文哲妻子陳佩琪連續數日遭名嘴、媒體爆料，頻繁使用ATM存入現鈔到夫妻倆及3名子女的帳戶，前後約60次，總金額逾新台幣619萬元。陳佩琪曾多次對外解釋使用ATM存錢的原因，但前後說法不一，原先說是柯的演講稿費，後改口是民眾捐的選舉經費、小孩壓歲錢等，最後又說是母親帳戶裡的錢。



由於北檢已查出，京華城母公司威京集團主席沈慶京疑似以4740萬元行賄中國國民黨籍台北市議員應曉薇，請應女居間協調時任台北市長的柯文哲通過京華城容積獎勵案。應女取得4740萬元賄款後，多數轉入與她有關的數個民間團體，但其中1500萬元去向不明。



巧合的是，檢察官另在柯文哲的隨身碟內檢索出“2022/11/1小沈1500沈慶京”紀錄，與台北市政府2022年10月18日核發京華城建照、給予樓地板總面積25萬4527平方公尺的時序相近，數字、日期，在客觀上都有密接性。



這筆消失的1500萬元是否流入柯文哲口袋？柯隨身碟內記載的“1500”是否就是1500萬元，關係到柯涉犯的罪名是本刑5年以上的圖利罪嫌，抑或是10年以上的違背職務收賄罪嫌，為此辦案小組近日馬不停蹄，全面清查柯文哲家族的資金流向。



根據《菱傳媒》報導，北檢為釐清柯文哲金流，透過憑證分析與“金管會”系統交叉比對。近日順利突破瓶頸，決定啟動當年查辦陳水扁案的模式，11日會同廉政官、調查官悄赴包括第一銀行在內數個官股銀行分行，調閱銀行保險箱、保險室租用紀錄，清查對象不只柯文哲、陳佩琪夫婦，還包括柯家3名子女柯傅堯、柯傅瑄與柯傅蓉以及相關親友與同案被告。