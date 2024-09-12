綠媒頻爆京華城案情　NCC收13件申訴

通訊傳播委員會。（中評社 資料照） 中評社台北9月12日電／檢廉偵辦台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案，偵辦內幕持續被釋放到媒體曝光。通訊傳播委員會（NCC）11日表示，近期共收到13件申訴案，其中涉及柯文哲“小沈1500”相關的就有11件，三立占了10件、鏡電視1件，將依照程序進行後續調查，送交諮詢會議討論。依據《衛廣法》，如果違反事實查證，可開罰新台幣20萬到200萬元。



NCC11日舉行例行記者會，專門委員陳金霜針對最近柯文哲涉及京華城弊案收押禁見的新聞表示，截至11日中午為止共計收到13件申訴案件，其中10件針對三立新聞台新聞和政論節目播報“柯文哲USB 1500案”內容不當，應釐清1500到底是時間還是金額再報導，1件針對鏡電視的新聞報導，還有2件的時間發生在此之前，也是有關柯文哲的“700萬元金流”的其他媒體報導。



媒體追問若只是引述是否需要負責？NCC發言人黃文哲強調，還是要做好事實查證工作，不能只是引述、據轉載，會把相關資料送諮詢委員會，但NCC並不會主動監看，必須接收到投訴才會調帶查閱。而依據衛廣法，如果違反事實查證，NCC可開罰新台幣20萬元到200萬元。