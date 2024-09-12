郭正亮揭北檢將啟動延押　柯2個月難交保

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北9月12日電／台北地檢署、廉政署近日遭爆，首次搜索台灣民眾黨主席柯文哲住家時扣走關鍵USB，內有神秘帳冊記載“2022／11／1小沈1500沈慶京”，更有綠媒記者自稱經營檢調線已7年，引伸為新台幣1500萬金流，挨批洩密。前“立委”郭正亮直言，從媒體外洩的資料來看，不只北檢在洩密，北院也在洩密，兩邊資料都拿得到。但讀來讀去找不到一槍斃命證據，所以白營現在策略是請檢方趕快起訴，到一審時柯文哲再暢所欲言，這樣算下來延押可能長達10個月。



郭正亮11日在《大新聞大爆卦》節目提到，為什麼蕭旭岑會特別有感？因為當年馬英九的案子，媒體也這樣寫：找到馬英九一槍斃命的證據！結果馬英九現在活得好好的。“所以我說這個喔，也不要相信太多啦！他為了他的流量幹嘛的...來凌辱一下柯文哲？可是那不一定會成真吶。”



郭正亮質疑，竟然還有人能拿到北檢的完整裁定書？真厲害。“所以我跟你講，不只北檢在洩密，北院也在洩密！”我們都看不到北院的完整裁定書，周刊直接給你登出來！主持人表示，他給我們看的都是新聞稿，一頁。“都是簡便的嘛。所以是兩邊的資料你都拿得到耶！”郭正亮強調，可是我們這樣讀來讀去，到現在還是沒有讀到一槍斃命的證據？現在問題就在這裡。



“所以我覺得，怪不得民眾黨會決定採這個策略。”郭正亮指出，就是律師抗告我也不跟你玩，兩個月給你，我全力配合，請你趕快起訴吧！讓我可以進入一審。他們現在的策略就是這樣，當然北檢不一定會只給你兩個月。因為他可能會插別的案進來，那就可以延押。



“因為偵查期間，可以延押一次嘛，就2加2嘛。”郭正亮強調，那如果起訴之後，審判期間，還可以延押3加3個月，所以總長度是10個月。台北市議會10月就開議了，到時候那個五大案一定會有調查報告，所以到時候另外那幾個案都會被啟動。從這個角度看，柯文哲兩個月要被交保不容易，因為他還有別的案子要走。可是四個月，你總要起訴吧？他策略就是這樣：你趕快起訴我吧，我到一審的時候再去好好暢所欲言。