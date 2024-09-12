姚立明學經歷不足　時力籲賴撤回大法官提名

姚立明（右）曾擔任2024大選賴清德（左）競選總部主委。（中評社 資料照） 中評社台北9月12日電／擔任賴清德2024大選競選總部主委的姚立明獲提名為“司法院”副院長暨大法官，引發各界譁然。連親綠媒體都批評姚立明政治立場多變，當大法官恐被質疑酬庸。時代力量11日更直批姚立明衹有14篇期刊著作，法學經歷不足，喊話請賴清德撤回姚立明的大法官提名。



賴清德提名姚立明為大法官、“司法院”副院長。府方介紹姚的時候，誇稱姚立明是跨越不同黨派的政治意見領袖、擅長與社會溝通。但是這項人事提名連綠營也不埋單，綠媒發表評論指姚立明政治角色多變，在政治場域不是問題，但要他擔任“司法院”大法官，賴清德難道不怕酬庸之譏？



《台灣民意基金會》董事長游盈隆日前接受廣播節目專訪時更透露，有綠營大老曾表示，姚立明可以擔任其他職務，如公營事業董事長、“政務委員”或其他“部會”首長，但不該擔任大法官。游說，提名姚立明可能是賴清德上任以來，在人事權運用上最大的敗筆，恐怕會讓社會普遍感到失望，更可能重挫台灣僅存的司法公信力。



時代力量11日更主動發新聞稿指出，根據《“司法院”組織法》被提名人資格規定，姚立明僅符合“研究法學富有政治經驗，聲譽卓著”的條件，而具有此條件，是否足以支持能夠肩負“憲法”解釋重任的大法官？質疑這是否暗示，法學經歷的深厚程度並非選擇大法官的主要標準，而是偏向於政治立場的考量？



時代力量提醒賴清德，大法官不僅是“憲法”解釋的負責者，更是司法獨立與超然的象徵。如果僅憑“政治經歷豐富”來選擇大法官，可能會被視為酬庸，並且傷害人民對於司法的信任。時力認為，提名並非無法撤回，8年前蔡英文曾主動撤回“司法院”正副院長提名，以平息相關爭議。賴清德可借鑑此例，主動調整爭議人選，別讓司法公信力遭到重創，“呼籲賴清德，慎重考慮為台灣司法體系的獨立與公正負責”。



蔡英文當年是提名謝文定及林錦芳出任“司法院”正、副院長，結果引發民間司改團體及學者對2人的反彈。